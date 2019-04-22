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22.04.2019, 10:11

Янукович в России отреагировал на победу Зеленского

Янукович в России отреагировал на победу Зеленского - Фото
Виктор Янукович (фото - ЕРА)

Беглец пожелал бывшему шоумену крепкого здоровья

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Заочно осужденный в Украине за госизмену Виктор Янукович "низко поклонился мудрому украинскому народу, который не дал себя обмануть, не поддался на провокации и ложь, а сделал осознанный выбор" - и поздравил с победой на выборах главы государства Владимира Зеленского. Заявление скрывающегося в РФ экс-президента выложил в Facebook его пресс-секретарь.

По мнению Януковича, перед Зеленским стоят "нелегкие задачи": "принести мир", улучшить благосостояние украинцев и другое.

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Беглец пожелал новоизбранному "крепкого здоровья, благословения от Господа и успехов".

Кроме того, он повторил традиционный набор штампов кремлевской пропаганды о "расколе" в украинском обществе и "братоубийственной войне", которая "уничтожает когда-то процветающий край".

Янукович также обвинил во всем действующего президента Петра Порошенко и его команду: он делает это в 2014 года. 

В 2019 году Оболонский райсуд Киева приговорил сбежавшего в 2014 году в Ростов-на-Дону Януковича к 13 годам тюрьмы за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ.

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После обработки 95% протоколов ЦИК дает такие цифры второго тура выборов: Зеленский - 73,2%, Петр Порошенко - 24,5%. Действующий президент уже поздравил Зеленского с победой.

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, виктор янукович, выборы-2019, поздравление
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