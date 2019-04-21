Мы начинаем! Команда LIGA.net уже ждет кандидатов на избирательных участках. Петр Порошенко сегодня с 11 до 12 проголосует в Доме офицеров. Владимир Зеленский в 11 голосует в колледже морского и речного флота.



Весь день для вас из штаба Порошенко будет работать спецкор Лиги Юрий Смирнов. Из штаба Зеленского будет на вязи наша замечательная Валерия Кондратова.



Кроме того, Петр Шуклинов ведет хронику, Дмитрий Бобрицкий - каждые два часа расскажет о самом важном и интересном, что произошло. Наш фотокор Андрей Гудзенко - самые лучшие иллюстрации весь день.



И вся наша команда редакторов - на ленте новостей.