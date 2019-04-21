Сегодня в Украине второй тур голосования за президента Украины. В финале - Владимир Зеленский и Петр Порошенко. В закончилось невероятно шоу Дебаты на Олимпийском (вот, как это было). А сегодня мы покажем и расскажем вам в деталях все, что надо знать о втором туре голосования. Все фото, видео и трансляции - в одном месте.
Наши журналисты рано утром уже проголосовали. Очередей нет, все очень быстро. И непривычно маленький бюллетень по сравнению с первым туром! В последний раз Украина выбирала президента во втором туре в 2010 году. Прошло девять лет. И как сильно все изменилось: оба кандидата декларируют курс на Европейский Союз и НАТО.
Пресс-центр Петра Алексеевича - в Мыстецьком арсенале. Оттуда на протяжении дня будем делать включения, чтобы послушать известных украинцев, которые будут приходить туда поддержать своего кандидата.
Мы начинаем! Команда LIGA.net уже ждет кандидатов на избирательных участках. Петр Порошенко сегодня с 11 до 12 проголосует в Доме офицеров. Владимир Зеленский в 11 голосует в колледже морского и речного флота.
Весь день для вас из штаба Порошенко будет работать спецкор Лиги Юрий Смирнов. Из штаба Зеленского будет на вязи наша замечательная Валерия Кондратова.
Кроме того, Петр Шуклинов ведет хронику, Дмитрий Бобрицкий - каждые два часа расскажет о самом важном и интересном, что произошло. Наш фотокор Андрей Гудзенко - самые лучшие иллюстрации весь день.
И вся наша команда редакторов - на ленте новостей.