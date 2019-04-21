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21.04.2019, 23:42

Саакашвили заявил, что у него уже есть билет в Киев

Саакашвили заявил, что у него уже есть билет в Киев - Фото
Михаил Саакашвили (фото - LIGA.net)

Экс-глава Одесской ОГА собирается возвращаться в Украину

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Бывший глава Одесской облгосадминистрации, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что уже подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд в Украину. Об этом он сообщил в эфире телеканала Наш.

"У меня уже есть билет, я уже обратился через своего юриста в СБУ снять запрет, который Порошенко незаконно ввел против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя в суде", - отметил Саакашвили.

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По его словам, он хочет быть в Киеве.

1 апреля Саакашвили заявлял, что может прилететь в Украину, если кандидат в президенты Петр Порошенко не пройдет во второй тур выборов.

В 18:00 национальный экзитпол, проведенный консорциумом социологов из фонда Деминициатив, КМИС и Центром Разумкова, показал, что кандидат в президенты Владимир Зеленский набирает 73% голосов, Петр Порошенко - 25%.

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Теги: Владимир Зеленский, Украина, Петр Порошенко, киев, михаил саакашвили
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