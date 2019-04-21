Саакашвили заявил, что у него уже есть билет в Киев

Михаил Саакашвили (фото - LIGA.net)

Бывший глава Одесской облгосадминистрации, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что уже подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд в Украину. Об этом он сообщил в эфире телеканала Наш.

"У меня уже есть билет, я уже обратился через своего юриста в СБУ снять запрет, который Порошенко незаконно ввел против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя в суде", - отметил Саакашвили.

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По его словам, он хочет быть в Киеве.

1 апреля Саакашвили заявлял, что может прилететь в Украину, если кандидат в президенты Петр Порошенко не пройдет во второй тур выборов.

В 18:00 национальный экзитпол, проведенный консорциумом социологов из фонда Деминициатив, КМИС и Центром Разумкова, показал, что кандидат в президенты Владимир Зеленский набирает 73% голосов, Петр Порошенко - 25%.