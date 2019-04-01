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01.04.2019, 07:11

Саакашвили сказал, в каком случае он не вернется в Украину

Саакашвили сказал, в каком случае он не вернется в Украину - Фото
Михаил Саакашвили (фото - LIGA.net)

Бывший глава Одесской облгосадминистрации прокомментировал возможность своего возвращения в Украину

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Бывший глава Одесской облгосадминистрации, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что может прилететь в Украину, если кандидат в президенты Петр Порошенко не пройдет во второй тур выборов. Об этом он заявил в эфире телеканала Настоящее время.

"Нет, я с самого начала сказал: я думаю, что Порошенко не пройдет во второй тур, и я прилечу….Если он не пройдет -  я прилечу", - отметил Саакашвили.

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По его словам, в случае, если Порошенко утратит власть, то он воспользуется своим правом вернуться в Украину. "Я, конечно, готов поделиться своим опытом", - уточнил Саакашвили.

Саакашвили подчеркнул, что у него есть "четкое желание приехать в Киев", посетить Одессу и встретиться с его друзьями.

Второй тур выборов президента состоится 21 апреля 2019 года.

31 марта Саакашвили похвалил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, михаил саакашвили, выборы-2019
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