Саакашвили ответил Зеленскому на его лесть

Михаил Саакашвили (фото - Getty Images)

Бывший глава Одесской облгосадминистрации, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили похвалил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского за то, что шоумен похвалил его ранее. Об этом Саакашвили сообщил у себя в Facebook.

"Как он не похож на традиционных политиков", - отметил Саакашвили, комментируя заявление Зеленского на избирательном участке о том, что он не возражает против того, чтобы Саакашвили вернулся в Украину.

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Зеленский назвал Саакашвили "серьезным дипломатом".

"А канал грузинского олигарха, задавая вопрос, надеялся, что Зеленский ответит: "Да что вы, какой еще Саакашвили, пусть убирается в свою Грузию. Большинство украинских "политиков" ответили бы именно так", - добавил Саакашвили.

31 марта Зеленский проголосовал на выборах. На вопрос корреспондента после голосования Зеленский ответил, что "войну с Россией надо разрешать демократическим путем в минском формате".

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