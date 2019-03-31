"Можно уже идти в кабину?" Зеленский проголосовал: видео

Кандидат в президенты Владимир Зеленский проголосовал на выборах, сообщает корреспондент LIGA.net.

На вопрос корреспондента после голосования Зеленский ответил, что "войну с Россией надо разрешать демократическим путем в минском формате".

Реклама

А в ответ на просьбу спрогнозировать второй тур Зеленский ответил, что, возможно, будет там один.

На выходе из участка кандидат ответил всего на несколько вопросов журналистов и пошел к машине. Представители СМИ пытались задавать вопросы на ходу, обступив его плотным кольцом.

Фото: Валерия Кондратова/LIGA.net

До этого проголосовала Юлия Тимошенко.

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE