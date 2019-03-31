"Можно уже идти в кабину?" Зеленский проголосовал: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

После голосования Владимир Зеленский ответил всего на несколько вопросов журналистов и уехал

Реклама
Реклама

Кандидат в президенты Владимир Зеленский проголосовал на выборах, сообщает корреспондент LIGA.net.

На вопрос корреспондента после голосования Зеленский ответил, что "войну с Россией надо разрешать демократическим путем в минском формате".

Реклама

А в ответ на просьбу спрогнозировать второй тур Зеленский ответил, что, возможно, будет там один.

На выходе из участка кандидат ответил всего на несколько вопросов журналистов и пошел к машине. Представители СМИ пытались задавать вопросы на ходу, обступив его плотным кольцом.


Фото: Валерия Кондратова/LIGA.net

До этого проголосовала Юлия Тимошенко.

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, выборы, видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"За мир, чтобы не было войны": Бойко проголосовал - видео
"За мир, чтобы не было войны": Бойко проголосовал - видео
"Убежден, Украина - победит". Порошенко проголосовал: видео
"Убежден, Украина - победит". Порошенко проголосовал: видео
Гриценко проголосовал, его жены не оказалось в реестре: видео
Гриценко проголосовал, его жены не оказалось в реестре: видео
Мнение Самые интересные новости за 7 дней: выбор Петра Чернышова
Треугольник безграмотности: как невежество людей разрушает страны
Мнение Треугольник безграмотности: как невежество людей разрушает страны
Бизнес-неделя: Ryanair, застройка Рыбальского и рекордный урожай
Экономика Бизнес-неделя: Ryanair, застройка Рыбальского и рекордный урожай
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
"За мир, чтобы не было войны": Бойко проголосовал - видео
"За мир, чтобы не было войны": Бойко проголосовал - видео
"Убежден, Украина - победит". Порошенко проголосовал: видео
"Убежден, Украина - победит". Порошенко проголосовал: видео 12:30
Гриценко проголосовал, его жены не оказалось в реестре: видео
Гриценко проголосовал, его жены не оказалось в реестре: видео 12:20
"Можно уже идти в кабину?" Зеленский проголосовал: видео
"Можно уже идти в кабину?" Зеленский проголосовал: видео 11:55
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 