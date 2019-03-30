Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE - Фото

Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVELive

Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVELive
30.03.2019, 15:00
369
Коллаж - LIGA.net

31 марта в Украине - день голосования на выборах президента Украины. LIGA.net ведет трансляцию из всех основных штабов. Мы опубликуем итоги голосования (первые цифры ждите около 23:59 31 марта); параллельные подсчеты штабов; данные экзитпола, который проведут Деминициативы, КМИС и Центр Разумкова (ждите цифры в 20:01 31 марта). Мы также будем рассказывать о нарушениях, зафиксированных сетью ОПОРА и движением ЧЕСТНО. Все что надо знать о выборах - в одной хронике:

30.03.2019
15:23

Выборы - выборами, но не забывайте о здоровье. Не нервничайте! Вот, что советует Ульяна Супрун в день выборов. Во-первых, кушать больше фруктов: яблок, бананов, кураги, чернослива и мандарин. Не забудьте омлет, орехи, сыр и мясо. Пейте воду - 3 литра в сутки, без учета чая и кофе. Проветривайте помещение. Делайте разминку. Гуляйте на свежем воздухе (погода позволяет - завтра до 17 градусов тепла!) и вообще - здоровайтесь с людьми. Желательно - за руку, потому что этот контакт вызывает выделение нейромедиатора окситоцина, он поможет чувствовать доверие к согражданам.

14:49

До семи лет заключения грозит главе одной из участковых комиссий во Львовской области! А все дело в том, что кто-то сказал ей, что один из кандидатов выбыл - и она штампом "выбыл" испортила 180 бюллетеней. Ранее ЦИК заявила: участковые комиссии ставить в бюллетене "выбыл" не уполномочены.

14:45

Красиво ходят! На улицы городов вышел спецназ Службы безопасности Украины - будет патрулировать и охранять города наравне с полицией. Вот здесь можно посмотреть фотографии.

14:42

Ну, вот и первые нарушения! Движение ЧЕСТНО обнаружило в Киеве несколько бордов, напоминающих агитацию трех ключевых кандидатов. Формально такая реклама не является нарушением избирательного законодательства, говорят эксперты движения. Но попытка обойти правила - налицо.

14:34

Всем привет! Команда LIGA.net начинает хронику первого тура выборов 2019. И сегодня - так называемый день тишины, когда запрещена любая агитация. В этот день мы решили отказаться от публикации новостей и текстов, которые могут быть восприняты как агитация или контрагитация. Поэтому сегодня - минимум имен и максимум статистических данных о выборах, нарушениях и подготовке к выборам. А уже завтра нас ждет жаркий бой кандидатов - не пропустите, мы тут обо всем напишем!

Отправить:
Распечатать:
Теги: голосование, хроника, выборы 2019, экзитполы, итоги голосования
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
369
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 