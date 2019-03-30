31 марта в Украине - день голосования на выборах президента Украины. LIGA.net ведет трансляцию из всех основных штабов. Мы опубликуем итоги голосования (первые цифры ждите около 23:59 31 марта); параллельные подсчеты штабов; данные экзитпола, который проведут Деминициативы, КМИС и Центр Разумкова (ждите цифры в 20:01 31 марта). Мы также будем рассказывать о нарушениях, зафиксированных сетью ОПОРА и движением ЧЕСТНО. Все что надо знать о выборах - в одной хронике:
Выборы - выборами, но не забывайте о здоровье. Не нервничайте! Вот, что советует Ульяна Супрун в день выборов. Во-первых, кушать больше фруктов: яблок, бананов, кураги, чернослива и мандарин. Не забудьте омлет, орехи, сыр и мясо. Пейте воду - 3 литра в сутки, без учета чая и кофе. Проветривайте помещение. Делайте разминку. Гуляйте на свежем воздухе (погода позволяет - завтра до 17 градусов тепла!) и вообще - здоровайтесь с людьми. Желательно - за руку, потому что этот контакт вызывает выделение нейромедиатора окситоцина, он поможет чувствовать доверие к согражданам.
До семи лет заключения грозит главе одной из участковых комиссий во Львовской области! А все дело в том, что кто-то сказал ей, что один из кандидатов выбыл - и она штампом "выбыл" испортила 180 бюллетеней. Ранее ЦИК заявила: участковые комиссии ставить в бюллетене "выбыл" не уполномочены.
Красиво ходят! На улицы городов вышел спецназ Службы безопасности Украины - будет патрулировать и охранять города наравне с полицией. Вот здесь можно посмотреть фотографии.
Ну, вот и первые нарушения! Движение ЧЕСТНО обнаружило в Киеве несколько бордов, напоминающих агитацию трех ключевых кандидатов. Формально такая реклама не является нарушением избирательного законодательства, говорят эксперты движения. Но попытка обойти правила - налицо.
Всем привет! Команда LIGA.net начинает хронику первого тура выборов 2019. И сегодня - так называемый день тишины, когда запрещена любая агитация. В этот день мы решили отказаться от публикации новостей и текстов, которые могут быть восприняты как агитация или контрагитация. Поэтому сегодня - минимум имен и максимум статистических данных о выборах, нарушениях и подготовке к выборам. А уже завтра нас ждет жаркий бой кандидатов - не пропустите, мы тут обо всем напишем!