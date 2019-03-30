Всем привет! Команда LIGA.net начинает хронику первого тура выборов 2019. И сегодня - так называемый день тишины, когда запрещена любая агитация. В этот день мы решили отказаться от публикации новостей и текстов, которые могут быть восприняты как агитация или контрагитация. Поэтому сегодня - минимум имен и максимум статистических данных о выборах, нарушениях и подготовке к выборам. А уже завтра нас ждет жаркий бой кандидатов - не пропустите, мы тут обо всем напишем!