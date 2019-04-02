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02.04.2019, 12:17

Дебаты кандидатов перед вторым туром очень важны - ENEMO

Дебаты кандидатов перед вторым туром очень важны - ENEMO - Фото
Избирательный бюллетень (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Наблюдатели миссии ENEMO отметили, что кампания в первом туре выборов была конкурентной

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Перед вторым туром президентских выборов очень важно провести дебаты кандидатов в президенты. Об этом заявил журналистам на пресс-конференции эксперт по вопросам выборов миссии ENEMO Пьер Петье, передает корреспондент LIGA.net.

 "Дебаты перед вторым раундом очень важны", - сказал он.

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Петье также отметил, что кампания в первом туре президентских выборов была конкурентной, несмотря на то, что дебаты не проводились.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года. 

На сайте президента появилась электронная петиция за проведение публичных дебатов кандидатов в президенты.

По состоянию на 11:45 утра 2 апреля обработаны 98,43% бюллетеней от первого тура выборов главы государства: шоумен Владимир Зеленский - 30,24%, нынешний президент Петр Порошенко - 15,92%. 21 апреля 2019 года состоится второй тур.

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE

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Теги: выборы-2019, ENEMO, Пьер Петье
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