Дебаты кандидатов перед вторым туром очень важны - ENEMO

Избирательный бюллетень (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Перед вторым туром президентских выборов очень важно провести дебаты кандидатов в президенты. Об этом заявил журналистам на пресс-конференции эксперт по вопросам выборов миссии ENEMO Пьер Петье, передает корреспондент LIGA.net.

"Дебаты перед вторым раундом очень важны", - сказал он.

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Петье также отметил, что кампания в первом туре президентских выборов была конкурентной, несмотря на то, что дебаты не проводились.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.

На сайте президента появилась электронная петиция за проведение публичных дебатов кандидатов в президенты.

По состоянию на 11:45 утра 2 апреля обработаны 98,43% бюллетеней от первого тура выборов главы государства: шоумен Владимир Зеленский - 30,24%, нынешний президент Петр Порошенко - 15,92%. 21 апреля 2019 года состоится второй тур.

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