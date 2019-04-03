Зеленский согласился на дебаты с Порошенко. Но с условиями: видео

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что принимает вызов Петра Порошенко к участию в дебатах, однако назвал ряд обязательных условий.

Первое условие Зеленского - дебаты должны проходить на стадионе НСК Олимпийский.

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Второе – дебаты могут транслировать в прямом эфире все телеканалы, все журналисты имеют право присутствовать на них.

"Кандидаты должны обязательно пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Стране нужен здоровый президент", - озвучил Зеленский третье условие.

Также, по его словам, Порошенко должен публично сказать, "что дебаты будут не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты".

"Даю вам 24 часа. Думайте", - подытожил Зеленский.

Ранее Порошенко назвал Зеленского креатурой олигарха и вызвал его на дебаты перед вторым туром выборов, который состоится 21 апреля. Зеленский заявил, что готов.

2 апреля советник Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что не видит смысла в проведении дебатов с Порошенко.