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31.03.2019, 20:54

Порошенко о втором туре: Коломойскому мы не дадим никакого шанса

Порошенко о втором туре: Коломойскому мы не дадим никакого шанса - Фото
Петр Порошенко (фото - LIGA.net)

Президент подчеркнул, что судьба свела его во втором туре "с марионеткой Коломойского"

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Кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что перед вторым туром "готов к диалогу с теми, кого не убедил перед первым", и назвал кандидата в президенты Владимира Зеленского "марионеткой" олигарха  Игоря Коломойского, сообщает корреспондент LIGA.net.

"Перед вторым туром я готов к диалогу с теми, кого не убедил перед первым. Обращаюсь к молодому поколению, тем, кому до 30 лет: мы должны объединиться и не терять время. Я услышал вас. И прошу: услышьте меня. Порошенко услышал недовольство народа после первого тура и готов сделать работу над ошибками", - сказал Порошенко.

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По его словам, результаты экзитпола – это еще не победа.

Порошенко подчеркнул, что судьба так распорядилась, что свела его во втором туре "с марионеткой Коломойского". "Коломойскому мы не дадим никакого шанса", - отметил Порошенко.

Он добавил, что завтра начинает борьбу за выигрыш во втором туре.

Порошенко напомнил, что 21 марта украинцы будут выбирать не только президента, но и главнокомандующего, то, какой будет Украина.

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко выходят во второй тур выборов, свидетельствуют результаты общенационального экзитпола по состоянию на 18:00. Организаторы опроса - фонд Деминициативы, КМИС и Центр Разумкова.

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Теги: Владимир Зеленский, порошенко
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