Результаты экзитпола, 18:00: второй тур - Зеленский и Порошенко

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко выходят во второй тур выборов, свидетельствуют результаты общенационального экзитпола по состоянию на 18:00. Организаторы опроса - фонд Деминициативы, КМИС и Центр Разумкова.

По данным социологов, первая пятерка: Зеленский набрал 30,4%, Порошенко - 17,8%. Третье место - Юлия Тимошенко (14,2%). Четвертое - Юрий Бойко (9,8%). Пятое - Анатолий Гриценко (7,1%).

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Вторая пятерка: шестое место - Игорь Смешко (6,4%); седьмое - Олег Ляшко (4,8%); восьмое - Александр Вилкул (4%); девятое - Руслан Кошулинский (1,8%); десятое - Александр Шевченко (0,5%).

Обновленные результаты по состоянию на 20:00 (закрытие участков) будут опубликованы позже.

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