"Собачьи бои": у Зеленского ответили на вызов Порошенко на дебаты

Владимир Зеленский (скриншот из видеозаписи)

Советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Руслан Рябошапка не видит смысла в проведении дебатов победителя первого тура выборов с действующим главой государства Петром Порошенко, и предлагает тому устроить пикировку с олигархом Игорем Коломойским. Об этом пишет Громадське.

"Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен мнениями относительно программ (кандидатов)", - заявил Рябошапка.

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Он не считает, что программу его кандидата и членов команды нужно обсуждать "с Порошенко на дебатах".

"Я не вижу в этом смысла. Какой вопрос к Зеленскому может быть от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может, он с Коломойским устроит дебаты? Или Коломойский с Медведчуком?", - отметил советник Зеленского.

Ранее Порошенко назвал Зеленского креатурой олигарха и вызвал его на дебаты перед вторым туром выборов, который состоится 21 апреля. Зеленский заявил, что готов. После этого Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила их в свой эфир на дебаты.

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По состоянию на утро 2 апреля ЦИК обработал почти 98% протоколов: Зеленский лидирует с 30,26% голосов, Порошенко идет вторым - 15,92%, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко третья - 13,39%.