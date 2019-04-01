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01.04.2019, 17:46

Суспильне приглашает Зеленского и Порошенко на дебаты

Суспильне приглашает Зеленского и Порошенко на дебаты - Фото
Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

Согласно закону, такие дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем ​​голосования во втором туре

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Национальная общественная телерадиокомпания Украины приглашает кандидатов на пост президента, которые пройдут во второй тур выборов, принять участие в теледебатах. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба общественного вещателя.

"Общественный вещатель готов к проведению теледебатов в определенном законом порядке и предоставит официальные приглашения к участию в дебатах обоим кандидатам сразу после официального объявления результатов первого тура выборов", - сказано в сообщении. 

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Суспильне предоставит площадку "для независимой дискуссии кандидатов на равных условиях".

Согласно закону, такие дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем ​​голосования во втором туре - между 19:00 и 22:00 в прямом эфире. Продолжительность таких дебатов должна быть не менее 60 минут.

"В случае отказа одного из кандидатов на пост президента Украины принять участие в теледебатах или невозможности его участия в них выделенное для теледебатов время предоставляется другому кандидату на пост президента Украины", - отметил вещатель.

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Кандидаты Владимир Зеленский и Петр Порошенко выходят во второй тур выборов, свидетельствуют результаты обработки протоколов

Вчера, 31 марта, после оглашения результатов экзитполов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты, назвав это "ключевым элементом". Зеленский согласился: "Да я готов! Порошенко, не Порошенко, какая мне разница?"

Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля.

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Теги: порошенко, дебаты, Зеленский
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