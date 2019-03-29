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29.03.2019, 19:16

Тимошенко пришла на дебаты, но ушла из студии со скандалом: видео

Тимошенко пришла на дебаты, но ушла из студии со скандалом: видео - Фото
Юлия Тимошенко (фото - скриншот видео)

Тимошенко не захотела отвечать на вопросы независимых экспертов, желая дебатировать только с Порошенко и Зеленским

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Кандидат в президенты Юлия Тимошенко пришла на дебаты на телеканал UA:Суспільне, однако ушла спустя 10 минут со скандалом.

Дебаты должны были состояться с кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, но они не приехали.

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"Я пришла дебаты, но дебаты некого...Мне очень жаль, что два мощных рейтингоносца не нашли времени, а скорее храбрости прийти", - сказала Тимошенко.

В ответ на просьбу ведущих остаться и ответить на вопросы аудитории, несмотря на отсутствие других кандидатов в президенты, Тимошенко сказала, что у нее есть еще много "организационных дел".

"А нас вы не уважаете?...У нас есть вопросы насчет референдума, который вы собираетесь объявить, когда в стране нет закона о референдуме и это похоже на попытку государственного переворота...", - обратилась к Тимошенко журналистка Наталья Соколенко.

Отвечать кандидат в президенты снова отказалась, желая дебатировать только с Порошенко и Зеленским.

"Вы ходили на Интер, где выступали соло, вы готовы отвечать только на вопросы в теплых ваннах?" - упрекнули ее в студии.

Ранее сегодня Тимошенко заявила, что не поддерживает предположение Юрия Бойко о возможной коалиции Оппозиционной платформы - За життя с партией Батькивщина

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Теги: дебаты, юлия тимошенко
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