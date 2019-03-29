Тимошенко ответила Бойко о возможной коалиции

Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что не поддерживает предположение Юрия Бойко о возможной коалиции Оппозиционной платформы - За життя с партией Батькивщина. Об этом она сказала вчера в эфире программы Право на владу на канале 1+1.

Политик подчеркнула, что заявление Бойко о возможной коалиции – это "спланированная провокация".

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"Перед выездом в Москву Бойко скромно в каком-то контексте сказал, что он может с нами сотрудничать. Но я считаю, что это была спланированная провокация. Мы не поддерживаем таких союзов", - сказала Тимошенко.

По ее словам, "таких союзов никогда не будет".

22 марта кандидат в президенты от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрий Бойко заявил, что не исключает коалиции с другими партиями, в том числе с Батькивщиной Юлии Тимошенко.