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29.03.2019, 06:27

Тимошенко ответила Бойко о возможной коалиции

Тимошенко ответила Бойко о возможной коалиции - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер партии Батькивщина прокомментировала возможность сотрудничества с Оппозиционной платформой - За життя

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Кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что не поддерживает предположение Юрия Бойко о возможной коалиции Оппозиционной платформы - За життя с партией Батькивщина. Об этом она сказала вчера в эфире программы Право на владу на канале 1+1.

Политик подчеркнула, что заявление Бойко о возможной коалиции – это "спланированная провокация".

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"Перед выездом в Москву Бойко скромно в каком-то контексте сказал, что он может с нами сотрудничать. Но я считаю, что это была спланированная провокация. Мы не поддерживаем таких союзов", - сказала Тимошенко.

По ее словам, "таких союзов никогда не будет".

22 марта кандидат в президенты от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрий Бойко заявил, что не исключает коалиции с другими партиями, в том числе с Батькивщиной Юлии Тимошенко.

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Теги: За життя, коалиция, юлия тимошенко, Батькивщина, юрий бойко, выборы-2019
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