ЦИК обработал более 70% протоколов

Центральная избирательная комиссия обработала практически 70,61% протоколов. По состоянию на 12:30 дня 1 апреля - такие промежуточные результаты первого тура выборов президента Украины:
- шоумен Владимир Зеленский лидирует с 30,46% голосов;
- действующий президент Петр Порошенко идет вторым - 16,18%;
- лидер Батькивщины Юлия Тимошенко третья - 13,15%.
21 апреля состоится второй тур выборов.
Согласно окончательным результатам национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 30,6%, Порошенко - 17,8%. Третье место - Юлия Тимошенко (14,2%). Четвертое - Юрий Бойко (9,7%). Пятое - Анатолий Гриценко (7,1%).
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