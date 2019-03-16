Штаб Зеленского о дебатах: Он готов, но нет необходимости

Владимир Зеленский (скриншот видео)

В избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского говорят, что он не участвует в политических телевизионных шоу, потому что у него нет необходимости "получать какой-то политический имидж". Об этом в интервью BBC Украина заявил руководитель избирательного штаба Зеленского Иван Баканов.

При этом он утверждает, что Зеленский готов к теледебатам.

Реклама

"Но будут ли дебаты - другой вопрос", - сказал Баканов.

На вопрос, почему Зеленский не появляется на политических ток-шоу, Баканов ответил, что "еще все впереди".

"Какой смысл походов на шоу, если вы можете рассказать о себе через соцсети? Есть разные типы избирательных кампаний, в том числе и имиджевая - когда вас никто не знает, вам нужно получить какой-то политический имидж, и тогда нужно появляться в медиа, ходить на телешоу, с кем дискутировать и, возможно, ссориться. У Владимира такой необходимости нет", - сказал руководитель его штаба.

"Но почему-то все думают, что это какая-то неготовность. Поверьте, он готов. Придет время, вы его увидите", - добавил Баканов.

14 марта канал Зеленского на сайте YouTube "Зе президент слуга народа" оказался заблокированным. "Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение", — говорилось в сообщении, которое появлялось при попытке зайти на канал.

Спустя несколько часов, после обращения команды Зеленского в YouTube, канал разблокировали.