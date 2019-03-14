YouTube заблокировал канал Зеленского

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба)

Канал кандидата в президенты Владимира Зеленского на сайте YouTube "Зе президент Слуга народа", ссылка на который размещена на главной странице его официального сайта, заблокирован.

"Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение", — говорится в сообщении, которое появляется при попытке зайти на канал Зеленского.

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В пресс-службе кандидата корреспонденту LIGA.net подтвердили эту информацию.

Там сказали, что заблокирован канал "Зе президент Слуга народа". Это официальный канал Зеленского как кандидата в президенты. Каналы студии Квартал 95 работают.

На вопрос, по какой причине был заблокирован аккаунт, в пресс-службе сказали, что администрация YouTube не предоставила им подробного обоснования. "Сейчас этот вопрос выясняется", - сказали в пресс-службе.