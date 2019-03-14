Канал Зеленского на YouTube заработал

Канал кандидата в президенты Владимира Зеленского на сайте YouTube "Зе президент слуга народа" заработал.

В пресс-службе Зеленского сказали, что YouTube разблокировал аккаунт без каких-либо объяснений.

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Там отметили, что до этого направили администрации сайта сообщение с просьбой аргументировать блокировку канала.

Сегодня канал Зеленского на сайте YouTube "Зе президент слуга народа" оказался заблокированным.

"Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение", — говорилось в сообщении, которое появлялось при попытке зайти на канал.