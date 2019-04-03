Геращенко ответила Зеленскому на список "требований к Порошенко"

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко в ответ на список требований к президенту Петру Порошенко напомнила команде кандидата Владимира Зеленского, что изменения в законы принимает парламент, а не глава государства. Об этом она написала в своем Facebook.

Из восьми пунктов списка Геращенко остановилась на двух – требовании "обеспечить принятие закона об отмене э-декларирования для общественных активистов" и "обеспечить принятие избирательного закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на следующих выборах в Раду".

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"Напомню зе-команде: изменения в законы принимает Рада, а не президент", - ответила Геращенко.

Она добавила, что Порошенко еще полтора года назад внес в парламент как неотложный законопроект об отмене э-декларирования для активистов. Рада его не поддержала. При этом, по словам Геращенко, "члены партии УКРОП, которые поддерживают Зе, в том числе кандидат в президенты Шевченко, который уже заявил, что молится за победу кандидата Зе - не голосовали".

"Не хочу вас огорчать, зе-команда, но такая же смешная ситуация и за голосование в первом чтении законопроекта о выборах в парламент. Начните с себя и призовите своих депутатов - фанов и критиков П голосовать ЗА, а не Зе".

Ранее команда кандидата Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований, которые он якобы должен выполнить "через контролируемое им парламентское большинство, а также руководителей правоохранительных органов".