Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.04.2019, 13:09

У Зеленского выдвинули список "требований к Порошенко"

У Зеленского выдвинули список "требований к Порошенко" - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

У кандидата-шоумена "ознакомились с заявлением Порошенко о том, что он услышал проголосовавшую против него молодежь" и показали список того, что хотят

Реклама
Реклама

У кандидата в президенты Владимира Зеленского показали, какие дела конкурента на выборах - нынешнего президента Петра Порошенко - хотят увидеть до конца срока его каденции. Свои "требования" команда шоумена опубликовала в Facebook.

Список "требований":

Реклама

- обеспечить принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов;

- перезапустить работу НАПК путем формирования нового состава этого органа с участием международных экспертов и введения внешнего аудита его деятельности;

- обеспечить принятие нового избирательного закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на следующих парламентских выборах;

- обеспечить принятие мер для "разблокирования начала работы Высшего антикоррупционного суда";

- отозвать свой законопроект о криминализации незаконного обогащения и поручить коалиции поддержать проект закона, разработанный при участии международных экспертов;

- лишить СБУ, Нацполицию и другие правоохранительные органы полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, а также прекратить их давление на субъекты предпринимательской деятельности;

- уволить Сергея Семочко с должности первого замглавы Службы внешней разведки;

- ликвидировать "схему Роттердам+" и начать внешний независимый аудит деятельности Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг;

- опубликовать "перечень своих оффшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний за последние пять лет".

31 марта сразу после окончания первого тура выборов Порошенко обратился к молодежи, которая проголосовала за Зеленского, и сказал, что понимает их протест против недостаточно быстрых реформ. "Я вас услышал вас и прошу, услышьте и вы меня", - сказал президент, добавив, что есть немалый шанс потерять в следующие пять лет то, что было сделано за предыдущую каденцию.

По состоянию на 13:10 дня 3 апреля обработаны 99,93% бюллетеней от первого тура выборов главы государства: шоумен Владимир Зеленский - 30,24%, нынешний президент Петр Порошенко - 15,95%. 21 апреля состоится второй тур.

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, выборы, выборы-2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 