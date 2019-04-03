У Зеленского выдвинули список "требований к Порошенко"

Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

У кандидата в президенты Владимира Зеленского показали, какие дела конкурента на выборах - нынешнего президента Петра Порошенко - хотят увидеть до конца срока его каденции. Свои "требования" команда шоумена опубликовала в Facebook.

Список "требований":

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- обеспечить принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов;

- перезапустить работу НАПК путем формирования нового состава этого органа с участием международных экспертов и введения внешнего аудита его деятельности;

- обеспечить принятие нового избирательного закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на следующих парламентских выборах;

- обеспечить принятие мер для "разблокирования начала работы Высшего антикоррупционного суда";

- отозвать свой законопроект о криминализации незаконного обогащения и поручить коалиции поддержать проект закона, разработанный при участии международных экспертов;

- лишить СБУ, Нацполицию и другие правоохранительные органы полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, а также прекратить их давление на субъекты предпринимательской деятельности;

- уволить Сергея Семочко с должности первого замглавы Службы внешней разведки;

- ликвидировать "схему Роттердам+" и начать внешний независимый аудит деятельности Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг;

- опубликовать "перечень своих оффшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний за последние пять лет".

31 марта сразу после окончания первого тура выборов Порошенко обратился к молодежи, которая проголосовала за Зеленского, и сказал, что понимает их протест против недостаточно быстрых реформ. "Я вас услышал вас и прошу, услышьте и вы меня", - сказал президент, добавив, что есть немалый шанс потерять в следующие пять лет то, что было сделано за предыдущую каденцию.

По состоянию на 13:10 дня 3 апреля обработаны 99,93% бюллетеней от первого тура выборов главы государства: шоумен Владимир Зеленский - 30,24%, нынешний президент Петр Порошенко - 15,95%. 21 апреля состоится второй тур.

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