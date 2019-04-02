ЦИК подсчитал 100% голосов в Полтавской области

Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко (коллаж - LIGA.net)

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов в Полтавской области Украины. По состоянию на 06:30 2 апреля - там результаты первого тура выборов президента Украины следующие:

- шоумен Владимир Зеленский лидирует с 35,62% голосов;

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- лидер Батькивщины Юлия Тимошенко вторая - 15,86%;

- действующий президент Петр Порошенко на третьем месте - 10,60%.

В области Зеленский победил во всех восьми территориальных избирательных округах (ТИО).

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По Украине на данный момент подсчитано 97,71% голосов: Зеленский (30,26%), Порошенко (15,92%), Тимошенко (13,39%).

Порошенко в данный момент обходит Зеленского по количеству голосов в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях.

В Днепропетровской области подсчитано 99,04% протоколов. Там Зеленеский имеет наибольший уровень поддержки - сейчас у него 45,34%, у Порошенко - 8,30%.

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21 апреля состоится второй тур выборов.

Согласно окончательным результатам национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 30,6%, Порошенко - 17,8%. Третье место - Юлия Тимошенко (14,2%). Четвертое - Юрий Бойко (9,7%). Пятое - Анатолий Гриценко (7,1%).

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