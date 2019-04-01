Социолог ответил, когда и почему Зеленский появился в рейтингах

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Социологи начали включать шоумена Владимира Зеленского в закрытые замеры рейтинга еще в 2017 году как "человека, который имеет определенное доверие у общества". Об этом в эфире Hromadske сообщил замдиректора социологической группы Рейтинг Любомир Мысив.

По его словам, социологи включают в рейтинги разных людей, чтобы посмотреть, есть ли потенциал электорального роста.

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Мысив сказал, что Рейтинг одним из первых показал открытый рейтинг Зеленского.

"Не ставить его нельзя было, потому что у человека уже есть более 5% политического рейтинга", - утверждает социолог.

По его мнению, Зеленский стал лидером президентской гонки в том числе и благодаря отказу Святослава Вакарчука бороться за пост главы государства.

Также сегодня запрос на изменения в обществе составляет около 70%. Именно это и использует штаб Зеленского и этим обусловлен его рейтинг, считает Мысив.

По результатам подсчета более 90% протоколов, шоумен Владимир Зеленский лидирует с 30,26% голосов; действующий президент Петр Порошенко идет вторым - 15,93%; лидер Батькивщины Юлия Тимошенко третья - 13,39%.