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01.04.2019, 18:29

Выборы-2019. ЦИК обработала 90% протоколов

Выборы-2019. ЦИК обработала 90% протоколов - Фото
Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

У кандидатов в президенты Владимира Зеленского - 30,26%, Петра Порошенко - 15,99%, Юлии Тимошенко - 13,35%

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Центральная избирательная комиссия обработала 90% протоколов. По состоянию на 18:25 1 апреля - такие промежуточные результаты первого тура выборов президента Украины:

- шоумен Владимир Зеленский лидирует с 30,26% голосов;
- действующий президент Петр Порошенко идет вторым - 15,99%;
- лидер Батькивщины Юлия Тимошенко третья - 13,35%.

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21 апреля состоится второй тур выборов.

По результатам подсчета 80% протоколов, у кандидатов в президенты Владимира Зеленского было 30,41%, Петра Порошенко - 16,04%, Юлии Тимошенко - 13,24%.

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Теги: порошенко, выборы, цик, Зеленский
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