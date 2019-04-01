Выборы-2019. ЦИК обработала 90% протоколов

Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Центральная избирательная комиссия обработала 90% протоколов. По состоянию на 18:25 1 апреля - такие промежуточные результаты первого тура выборов президента Украины:

- шоумен Владимир Зеленский лидирует с 30,26% голосов;

- действующий президент Петр Порошенко идет вторым - 15,99%;

- лидер Батькивщины Юлия Тимошенко третья - 13,35%.

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21 апреля состоится второй тур выборов.

По результатам подсчета 80% протоколов, у кандидатов в президенты Владимира Зеленского было 30,41%, Петра Порошенко - 16,04%, Юлии Тимошенко - 13,24%.