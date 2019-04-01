ЦИК обработал почти 80% протоколов

Фото: depositphotos.com

Центральная избирательная комиссия обработала почти 80% протоколов. По состоянию на 14:40 дня 1 апреля - такие промежуточные результаты первого тура выборов президента Украины:

- шоумен Владимир Зеленский лидирует с 30,41% голосов;

- действующий президент Петр Порошенко идет вторым - 16,04%;

- лидер Батькивщины Юлия Тимошенко третья - 13,24%.

Реклама

21 апреля состоится второй тур выборов.

Согласно окончательным результатам национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 30,6%, Порошенко - 17,8%. Третье место - Юлия Тимошенко (14,2%). Четвертое - Юрий Бойко (9,7%). Пятое - Анатолий Гриценко (7,1%).

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE