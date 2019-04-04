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04.04.2019, 07:41

ЦИК обнародовал окончательные результаты первого тура выборов

ЦИК обнародовал окончательные результаты первого тура выборов - Фото
Владимир Зеленский и Петр Порошенко (коллаж - LIGA.net)

Участие в голосовании 31 марта приняли 18 млн 893 тысяч 879 граждан

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Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов волеизъявления граждан в первом туре выборов президента.

Первое место в гонке занял шоумен Владимир Зеленский, на втором - действующий глава государства Петр Порошенко. Они вышли во второй тур выборов - теперь официально.

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Первая десятка:

- Зеленский - 30,24%
- Порошенко - 15,95%
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- лидер Батькивщины Юлия Тимошенко - 13,40%
- кандидат от Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко - 11,67%
- лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко - 6,91%,
- экс-глава СБУ Игорь Смешко - 6,04%,
- лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 5,48%,
- кандидат от партии Оппоблок Александр Вилкул - 4,15%,
- представитель партии Свобода Руслан Кошулинский - 1,62%.
- внепартийный Юрий Тимошенко - 0,62%

Остальные набрали менее 1% голосов.

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Экс-глава ГФС Роман Насиров занял последнее место с результатом 0,01%. Его хотели увидеть президентом 2582 избирателя.

Региональное распределение голосов за лидеров:

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Теги: выборы, цик, выборы-2019, первый тур
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