ЦИК обнародовал окончательные результаты первого тура выборов

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов волеизъявления граждан в первом туре выборов президента.
Первое место в гонке занял шоумен Владимир Зеленский, на втором - действующий глава государства Петр Порошенко. Они вышли во второй тур выборов - теперь официально.
Первая десятка:
- Зеленский - 30,24%
- Порошенко - 15,95%
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- лидер Батькивщины Юлия Тимошенко - 13,40%
- кандидат от Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко - 11,67%
- лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко - 6,91%,
- экс-глава СБУ Игорь Смешко - 6,04%,
- лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 5,48%,
- кандидат от партии Оппоблок Александр Вилкул - 4,15%,
- представитель партии Свобода Руслан Кошулинский - 1,62%.
- внепартийный Юрий Тимошенко - 0,62%
Остальные набрали менее 1% голосов.
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Экс-глава ГФС Роман Насиров занял последнее место с результатом 0,01%. Его хотели увидеть президентом 2582 избирателя.
Региональное распределение голосов за лидеров: