ЦИК обнародовал окончательные результаты первого тура выборов

Владимир Зеленский и Петр Порошенко (коллаж - LIGA.net)

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов волеизъявления граждан в первом туре выборов президента.

Первое место в гонке занял шоумен Владимир Зеленский, на втором - действующий глава государства Петр Порошенко. Они вышли во второй тур выборов - теперь официально.

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Первая десятка:

- Зеленский - 30,24%

- Порошенко - 15,95%

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- лидер Батькивщины Юлия Тимошенко - 13,40%

- кандидат от Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко - 11,67%

- лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко - 6,91%,

- экс-глава СБУ Игорь Смешко - 6,04%,

- лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 5,48%,

- кандидат от партии Оппоблок Александр Вилкул - 4,15%,

- представитель партии Свобода Руслан Кошулинский - 1,62%.

- внепартийный Юрий Тимошенко - 0,62%

Остальные набрали менее 1% голосов.

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Экс-глава ГФС Роман Насиров занял последнее место с результатом 0,01%. Его хотели увидеть президентом 2582 избирателя.

Региональное распределение голосов за лидеров: