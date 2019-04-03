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03.04.2019, 09:18

Хармс: То, что Зеленский "чистый лист", огорчает меня не меньше

Хармс: То, что Зеленский "чистый лист", огорчает меня не меньше - Фото
Ребекка Хармс (фото - flickr.com/photos/rebecca_harms)

По словам политика, в Европейском Союзе "должны задуматься над тем, почему в Украине разочарование настолько велико"

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Когда украинцы выберут нового президента, и это произойдет в ходе нормального демократического процесса, тогда это будет человек, с которым Берлину и Брюсселю придется сотрудничать. Об этом в интервью Укринформу заявила депутат Европарламента от партии Зеленых Ребекка Хармс, которая наблюдала за ходом первого тура президентских выборов в Одессе.

"Считаю, что руководство старых политических элит и те, кто в этой гонке проиграл, должны подумать над тем, что они сделали не так. Настолько не так, насколько многие украинские избиратели имеют больше доверия к неизвестному (в политике) человеку. То, что Зеленский "чистый лист", огорчает меня не меньше, чем моих многочисленных коллег. Однако голосовало за него много украинцев, которых я не считаю инфантильными", - отметила Хармс.

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По ее словам, надо признать, что "это связано с глубоким разочарованием общества из-за злоупотреблений, особенно в регионах, с тем, что надежды, пробужденные Майданом, не осуществились".

Она убеждена в Европейском Союзе, в Германии должны задуматься над тем, почему в Украине разочарование настолько велико. "Почему процесс, который, без сомнения, прекрасен, который принес некоторые результаты, так мало воспринимают? Так мало, что неожиданно проголосовали за человека, который абсолютно никакого отношения к этому процессу не имел. Почему реформы даже после пяти лет проведения не дают людям настоящей надежды?" - сказала она.

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Политик подчеркнула, что, несмотря на вопросы к кампании, день голосования был хорошо организован.

Центральная избирательная комиссия обработала 99,88% протоколов. По состоянию на 09:15 утра 3 апреля - такие промежуточные результаты первого тура выборов президента Украины: шоумен Владимир Зеленский лидирует с 30,23% голосов; действующий президент Петр Порошенко идет вторым - 15,95%; лидер Батькивщины Юлия Тимошенко третья - 13,39%. 

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, ЕС, ребекка хармс, выборы-2019
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