Выборы-2019. ЦИК подсчитал более 99% голосов: лидеры неизменны

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

Центральная избирательная комиссия обработала 99,15% протоколов. По состоянию на 14:10 2 апреля - такие промежуточные результаты первого тура выборов президента Украины:

- шоумен Владимир Зеленский лидирует с 30,22% голосов;

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- действующий президент Петр Порошенко идет вторым - 15,92%;

- лидер Батькивщины Юлия Тимошенко третья - 13,39%.

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Как сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, пишет Укринформ, недостающие проценты в подсчетах - "это может быть одна-две единицы, которые просто не пробиваются по системе, и мы надеемся, что возможно и сегодня уже увидим 100%".

Ранее ЦИК обработала 100% голосов избирателей в пределах заграничного округа. На зарубежных участках победил Порошенко (38,93%), Зеленский - второй (26,01%), Анатолий Гриценко - третий (10,64%), Тимошенко - шестая (4,21%).