Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.04.2019, 09:25

Берлин хочет узнать команду Зеленского и план борьбы с олигархами

Берлин хочет узнать команду Зеленского и план борьбы с олигархами - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

В партии ХДС/ХСС говорят, что Украине нужна опытная команда менеджеров, в противном случае ситуацией воспользуется Россия

Реклама
Реклама

Перед вторым туром президентских выборов кандидат Владимир Зеленский должен представить свою команду, план действий и прояснить, как он намерен бороться с олигархами. Об этом говорится в заявлении председателя фракции ХДС/ХСС Йохана Давида Вадефуля.

"Зеленский должен в течение следующих трех недель до голосования конкретно указать, за что он выступает и какая команда политиков будет его поддерживать. Украина не может позволить себе полагаться на неопытное руководство в конфликте с Россией и в ее сложном экономическом и социальном положении. Это только сыграет на руку Москве и подтолкнет ее к усилению дестабилизирующей политики в отношении Украины", - сказано в заявлении.

Реклама

Вадефуль подчеркнул, что Зеленскому следует прояснить, как он намерен бороться с влиянием олигархов, поскольку "олигарх Игорь Коломойский до сих пор поддерживал его избирательную кампанию". 

Результат Зеленского политик назвал показателем уменьшения доверия общества к политическим элитам и ​​разочарования процессом реформ при действующем президенте Петре Порошенко.

"Повторный провал" Юлии Тимошенко Вадефуль связал с тем, что "избиратели не уверены в ее неясной внутренней и внешней политике". Он отметил, что она не смогла "убедить избирателей в пользе дорогих, но вряд ли выполнимых предвыборных обещаниях, которые только вредили бы развитию Украины". 

По состоянию на 9:00 2 апреля ЦИК подсчитал 97,71% бюллетеней: шоумен Владимир Зеленский лидирует с 30,26голосов; действующий президент Петр Порошенко второй - 15,92%; лидер Батькивщины Юлия Тимошенко на третьем месте - 13,38%.

Ранее Порошенко назвал Зеленского креатурой олигарха и вызвал его на дебаты перед вторым туром выборов, который состоится 21 апреля. Зеленский заявил, что готов. После этого Суспильне пригласило их в свой эфир на дебаты. Советник Зеленского Руслан Рябошапка не видит смысла в дебатах и предлагает Порошенко устроить пикировку с олигархом Игорем Коломойским.

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Германия, ангела меркель, хдс, выборы-2019, второй тур
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 