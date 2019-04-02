Берлин хочет узнать команду Зеленского и план борьбы с олигархами

Владимир Зеленский (скриншот видео)

Перед вторым туром президентских выборов кандидат Владимир Зеленский должен представить свою команду, план действий и прояснить, как он намерен бороться с олигархами. Об этом говорится в заявлении председателя фракции ХДС/ХСС Йохана Давида Вадефуля.

"Зеленский должен в течение следующих трех недель до голосования конкретно указать, за что он выступает и какая команда политиков будет его поддерживать. Украина не может позволить себе полагаться на неопытное руководство в конфликте с Россией и в ее сложном экономическом и социальном положении. Это только сыграет на руку Москве и подтолкнет ее к усилению дестабилизирующей политики в отношении Украины", - сказано в заявлении.

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Вадефуль подчеркнул, что Зеленскому следует прояснить, как он намерен бороться с влиянием олигархов, поскольку "олигарх Игорь Коломойский до сих пор поддерживал его избирательную кампанию".

Результат Зеленского политик назвал показателем уменьшения доверия общества к политическим элитам и ​​разочарования процессом реформ при действующем президенте Петре Порошенко.

"Повторный провал" Юлии Тимошенко Вадефуль связал с тем, что "избиратели не уверены в ее неясной внутренней и внешней политике". Он отметил, что она не смогла "убедить избирателей в пользе дорогих, но вряд ли выполнимых предвыборных обещаниях, которые только вредили бы развитию Украины".

По состоянию на 9:00 2 апреля ЦИК подсчитал 97,71% бюллетеней: шоумен Владимир Зеленский лидирует с 30,26% голосов; действующий президент Петр Порошенко второй - 15,92%; лидер Батькивщины Юлия Тимошенко на третьем месте - 13,38%.

Ранее Порошенко назвал Зеленского креатурой олигарха и вызвал его на дебаты перед вторым туром выборов, который состоится 21 апреля. Зеленский заявил, что готов. После этого Суспильне пригласило их в свой эфир на дебаты. Советник Зеленского Руслан Рябошапка не видит смысла в дебатах и предлагает Порошенко устроить пикировку с олигархом Игорем Коломойским.