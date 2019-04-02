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02.04.2019, 10:05

ЦИК подсчитал 100% голосов за границей: лидер - не Зеленский

ЦИК подсчитал 100% голосов за границей: лидер - не Зеленский - Фото
Петр Порошенко (фото - ЕРА)

Действующий президент Петр Порошенко победил в первом туре выборов на заграничном избирательном округе. Тимошенко - шестая.

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Центральная избирательная комиссия обработала 100% голосов избирателей в пределах заграничного округа, отданных в ходе первого тура президентских выборов-2019. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

На зарубежных участках победил действующий президент Петр Порошенко (38,93%).

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У кандидата Владимира Зеленского 26,01% голосов. На третьем месте Анатолий Гриценко - 10,64%. Юлия Тимошенко - на шестом месте с результатом 4,21%.

Заграничный округ состоит из 101 участка. В голосовании за рубежом участвовал 55 031 украинец.

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По состоянию на 9:00 2 апреля ЦИК подсчитал 97,71% бюллетеней: шоумен Владимир Зеленский лидирует с 30,26голосов; действующий президент Петр Порошенко второй - 15,92%; лидер Батькивщины Юлия Тимошенко на третьем месте - 13,38%.

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Теги: порошенко, выборы, Тимошенко, цик, Зеленский, гриценко
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