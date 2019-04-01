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01.04.2019, 13:24

Выборы-2019. За кого проголосовали украинцы в Польше

Выборы-2019. За кого проголосовали украинцы в Польше - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

По состоянию на 13:00 1 апреля обработаны 75% протоколов из Польши

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На всех четырех избирательных участках в Польше в первом туре президентских выборов, который состоялся вчера, 31 марта, преобладающее количество голосов набрал кандидат от партии Слуга народа Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

По состоянию на 13:00 1 апреля обработаны 98,01% протоколов с заграничных избирательных участков. Из Польши - 75%.

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Зеленский побеждает своего ближайшего конкурента Петра Порошенко в Варшаве, Гданьске, Кракове и Люблине - 38,41%. За него на текущий момент отдали голоса 7150 украинцев, проживающих на территории соседнего государства.

Вчера сообщалось, что в Варшаве сотни людей за час до закрытия избирательного участка еще стояли в очереди.

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE

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Теги: Владимир Зеленский, польша, выборы-2019
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