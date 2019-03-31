В Варшаве участки закрываются с опозданием: много людей - фото

Фото: Facebook Евгения Рыбки

В Варшаве избирательные участки на выборах президента Украины не закрылись в 20:00 из-за большого количества пришедших избирателей, сообщает бывший сотрудник LIGA.net Евгений Рыбка.

"Стоим в очереди с 19:00. Еще не проголосовавших - несколько сотен. Сперва стояли на улице, на тротуаре. Около 20:00 посол Дещица запустил всех во внутренний двор посольства. То есть по факту мы уже на участке. Проголосуем все", - написал он в своем Facebook.

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Ранее сообщалось, что явка избирателей на выборах президента Украины составила 64% по состоянию на 20:00.