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31.03.2019, 21:54

На выборах явка составила 64% на 20:00 - ЦИК

На выборах явка составила 64% на 20:00 - ЦИК - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По данным ЦИК, меньше всего проголосовали в Закарпатской области - 49% избирателей

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Явка избирателей на выборах президента Украины составила 64% по состоянию на 20:00. Об этом говорится на сайте ЦИК.

В Киеве проголосовали 68% избирателей, Киевской области - 66%,  Волынской – 65%, Львовской – 68%, Днепропетровской – 66%, Житомирской - 65%, Николаевской – 60%, Донецкой – 59%, Одесской – 59%, Луганской – 58%, Закарпатской – 49%.

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Фото: cvk.gov.ua

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко выходят во второй тур выборов, свидетельствуют результаты общенационального экзитпола по состоянию на 18:00. Организаторы опроса - фонд Деминициативы, КМИС и Центр Разумкова.

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE

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Теги: выборы, явка, цик
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