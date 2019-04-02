Зеленский троекратно обошел Порошенко в Сумской области

Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Закончена обработка протоколов голосования первого тура выборов президента Украины в Сумской области. С результатом 32,66% здесь победил шоумен Владимир Зеленский, что втрое больше, чем у действующего главы государства Петра Порошенко - 10,66%.

В области - шесть округов. В двух из них Порошенко занял третье место, в одном - четвертое, и в трех - пятое.

Реклама

По данным ЦИК, в регионе приняли участие в выборах 557 246 избирателей.

Читайте мнение: Выборы-2019: топ-10 разочарований в ходе президентской кампании

По состоянию на 11:45 утра 2 апреля обработаны 98,43% бюллетеней от первого тура выборов главы государства: шоумен Владимир Зеленский - 30,24%, нынешний президент Петр Порошенко - 15,92%. 21 апреля 2019 года состоится второй тур.

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE