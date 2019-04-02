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02.04.2019, 11:45

Зеленский троекратно обошел Порошенко в Сумской области

Зеленский троекратно обошел Порошенко в Сумской области - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Шоумен - почти 33%, действующий президент - около 11%

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Закончена обработка протоколов голосования первого тура выборов президента Украины в Сумской области. С результатом 32,66% здесь победил шоумен Владимир Зеленский, что втрое больше, чем у действующего главы государства Петра Порошенко - 10,66%.

В области - шесть округов. В двух из них Порошенко занял третье место, в одном - четвертое, и в трех - пятое.

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По данным ЦИК, в регионе приняли участие в выборах 557 246 избирателей.

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По состоянию на 11:45 утра 2 апреля обработаны 98,43% бюллетеней от первого тура выборов главы государства: шоумен Владимир Зеленский - 30,24%, нынешний президент Петр Порошенко - 15,92%. 21 апреля 2019 года состоится второй тур.

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Теги: выборы, сумская область, выборы-2019, подсчет
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