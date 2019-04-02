Тимошенко утратила шансы на второй тур: осталось подсчитать 2%

Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

После обработки 97,77% протоколов первого тура выборов главы государства во второй гарантированно выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Все остальные кандидаты, включая лидера партии Батькивщина Юлию Тимошенко, такую возможность уже утратили - независимо от результата подсчета оставшихся бюллетеней.

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На табло ЦИК по состоянию на 08:20 утра 2 апреля высвечены такие промежуточные результаты первого тура:

Зеленский - 30,26%

Порошенко - 15,92%

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Тимошенко - 13,38%

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Таким образом, Тимошенко проиграла на президентских выборах трижды - в 2010 году Виктору Януковичу (45,47% против 48,95% во втором туре), в 2014-м - Порошенко (12,8% против 54,7% в первом и единственном туре), и на нынешних.

21 апреля 2019 года состоится второй тур выборов главы государства.

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