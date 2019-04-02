Тимошенко уверена: Порошенко сфальсифицировал выборы

Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Занявшая третье место по итогам первого тура выборов президента Юлия Тимошенко, которая уступила Петру Порошенко менее 3%, не собирается оспаривать в суде результаты и не будет инициировать протестные акции. Об этом она заявила на пресс-конференции.

"Мы не пойдем в суд (обжаловать результаты, - ред.). Причина очень простая: во время проведения выборов мы неоднократно в суды обращались, но после так называемых реформ системы судопроизводства президент приватизировал судебную систему, и она работает сегодня так же фальшиво", - сказала Тимошенко, добавив, что обращение в суд будет пустой тратой времени.

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Лидер партии Батькивщина подчеркнула, что призывать людей к протестным акциям также не будет, чтобы не расшатывать ситуацию в стране.

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При этом, по ее мнению, результат Порошенко сфальсифицирован.

"Могу твердо сказать, что президентом Украины Петром Порошенко, именно что касается его результатов, выборы были сфальсифицированы", - заявила Тимошенко.

Этому, убеждена она, способствовало то, что одной из технологий якобы была регистрация 39 кандидатов, чтобы рассеять голоса в первом туре. Также, отметила Тимошенко, был проведен подкуп избирателей, в том числе одноразовая доплата к пенсиям из госбюджета, монетизация субсидий, выдача денег в виде материальной помощи в размере до тысячи гривень.

Отвечать на вопросы журналистов Тимошенко не стала и, сделав свое заявление, ушла из пресс-центра.

Ранее ЕС, Большая семерка (G7), Польша и некоторые другие страны уже заявили, что выборы прошли демократично и без системных нарушений.

По состоянию на 13:15 дня 2 апреля обработаны 98,90% бюллетеней от первого тура выборов главы государства: шоумен Владимир Зеленский - 30,23%, нынешний президент Петр Порошенко - 15,91%. 21 апреля состоится второй тур.

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