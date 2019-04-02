Тимошенко рассказала, что будет делать после провала на выборах

Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кандидат в президенты, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко отчаиваться не собирается и рассчитывает "довести свое дело до завершения" на осенних выборах в Верховную Раду. Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

Тимошенко призвала "проукраинских кандидатов", которые не прошли во второй тур, не складывать руки, "никакого пессимизма и отчаяния".

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"Мы ставим ставку на то, что на парламентских выборах мы все-таки сможем довести наше дело до логического завершения, и воплотить Новый курс", - сказала она.

По состоянию на 11:45 утра 2 апреля обработаны 98,43% бюллетеней от первого тура выборов главы государства: шоумен Владимир Зеленский - 30,24%, нынешний президент Петр Порошенко - 15,92%. 21 апреля 2019 года состоится второй тур.

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