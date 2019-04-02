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02.04.2019, 21:45

ИМИ: Бойко - лидер по заказным материалам в онлайн-СМИ

ИМИ: Бойко - лидер по заказным материалам в онлайн-СМИ - Фото
Юрий Бойко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В институте отметили тенденцию: в медиа чаще других появлялись кандидаты, которые были близки к их собственникам

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Лидером по количеству заказных материалов в онлайн-СМИ, по версии Института массовой информации, стала Оппозиционная платформа - За життя и ее кандидат в президенты Юрий Бойко. Об этом эфире Hromadske сообщила руководитель мониторингового отдела ИМИ Елена Голуб.

"В онлайн-медиа, как и на телевидении, мы увидели четкую редакционную политику медиасобственников. То есть те кандидаты, которые были близки к медиасобственникам, светились на тех или иных СМИ", - сказала она.

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Голуб привела в пример Бойко и канал 112 Украина.

"Так, например, наиболее очевидным было то, что лидером по количеству заказных материалов стала Оппозиционная платформа – За життя и ее кандидат Юрий Бойко. Больше всего он присутствовал на канале, который связывают с Виктором Медведчуком - 112.Украина", - заявила представитель ИМИ.

22 марта 2019 года в Москве премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел встречу с Бойко и Медведчуком. На встрече также присутствовал глава правления российской компании Газпром Алексей Миллер. 

ГБР открыло уголовное производство.

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Теги: выборы, сми, медиа, юрий бойко
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