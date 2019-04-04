Порошенко принял вызов Зеленского: Стадион так стадион - видео

Действующий глава государства Петр Порошенко принял вызов кандидата в президенты Владимира Зеленского и дал согласие на ультимативный призыв в предвыборном ролике шоумена о дебатах на стадионе НСК Олимпийский. Об этом об объявил в ролике, который опубликован в Facebook.

"Владимир Александрович. Я рад, что Вы, хоть и как-то неуверенно, но приняли приглашение провести дебаты. Мы с Вами очень разные. Главное отличие - стрелки наших геополитических компасов показывают в диаметрально противоположные стороны света: моя страна - это сильная европейская Украина, которая никогда, ни при каких обстоятельствах, ни перед кем не встанет на колени", - заявил Порошенко.

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"И дебаты - это не шоу. Избирательная кампания - это событие, которое определяет будущее страны и нации на годы и десятилетия вперед. Тут не до шуток. Быть президентом и верховным главнокомандующим - это не игра, это не желание понравиться. Быть президентом и верховным главнокомандующим - значит нести ответственность за людей, нести ответственность за страну - и внутри Украины, и на международном уровне", - отметил он.

"И дебаты делаются не ради зрелища на стадионе. Дебаты - это серьезная дискуссия о стратегии развития страны, о ценностях, об историческом векторе, о приоритетах. Страна не просто выбирает - она доверяет свою судьбу", - подчеркнул Порошенко.

"Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента. Почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - сказал президент.

Ранее Зеленский записал броский ролик на "Олимпийском", назвал ряд обязательных условий (дебаты на стадионе; кандидаты должны пройти медэкспертизу на алкоголь и наркоманию; и т.д.) и "дал 24 часа" противнику. Он заявил, что дебаты "должны проходить перед народом Украины". Его условия шли вразрез с тем, что написано в законе о выборах.

В президенсткой партии БПП вчера ответили Зеленскому, что президент "не пойдет на дебаты на стадион".

По состоянию на 15:50 3 апреля обработаны 99,99% бюллетеней от первого тура выборов главы государства: Зеленский - 30,24%, Порошенко - 15,95%.

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