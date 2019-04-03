БПП - Зеленскому: Президент не пойдет на дебаты на стадион

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

Президент Петр Порошенко не будет устраивать дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на стадионе в Киеве. Об этом заявила народный депутат от партии БПП Мария Ионова, передает Громадське.

"Поэтому мы говорим об этих дебатах... Президент Порошенко - европеец и он на стадионе не будет встречаться, он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты ... а на стадион к нему (Зеленскому - ред.) может прийти Павелко (президент Федерации футбола Украины, - ред.) и сыграть в футбол", - сказала Ионова.

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Ранее сегодня Зеленский заявил, что принимает вызов Порошенко к участию в дебатах, однако назвал ряд обязательных условий. Первое условие Зеленского - дебаты должны проходить на стадионе НСК Олимпийский. Второе – дебаты могут транслировать в прямом эфире все телеканалы, все журналисты имеют право присутствовать на них.

Порошенко назвал Зеленского креатурой олигарха и вызвал его на дебаты перед вторым туром выборов, который состоится 21 апреля. Зеленский заявил, что готов.

2 апреля советник Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что не видит смысла в проведении дебатов с Порошенко.