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02.04.2019, 08:31

Страны G7 вынесли свой вердикт по первому туру выборов в Украине

Страны G7 вынесли свой вердикт по первому туру выборов в Украине - Фото
Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Большая семерка согласна с выводами наблюдателей ОБСЕ

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Послы стран Большой семерки (G7) одобрили выводы международных наблюдателей ОБСЕ по первому туру выборов президента Украины, который состоялся 31 марта. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

"Послы G7 приветствуют предварительные выводы Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и отмечают, что первый тур президентских выборов, проведенный 31 марта, прошел в конкурентной борьбе и в основном в мирной и безопасной атмосфере", - сказано в заявлении. 

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Вчера, 1 апреля, ОБСЕ представила выводы, согласно которым первый тур выборов президента Украины был конкурентным и свободным, а процедуры - прозрачными. Евросоюз выразил надежду на свободный, справедливый и прозрачный второй тур.

Согласно окончательным результатам национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 30,6%, Порошенко - 17,8%. Третье место - Юлия Тимошенко (14,2%). Четвертое - Юрий Бойко (9,7%). Пятое - Анатолий Гриценко (7,1%).

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE 

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Теги: обсе, g7, большая семерка, выборы-2019
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