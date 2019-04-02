Страны G7 вынесли свой вердикт по первому туру выборов в Украине

Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Послы стран Большой семерки (G7) одобрили выводы международных наблюдателей ОБСЕ по первому туру выборов президента Украины, который состоялся 31 марта. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

"Послы G7 приветствуют предварительные выводы Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и отмечают, что первый тур президентских выборов, проведенный 31 марта, прошел в конкурентной борьбе и в основном в мирной и безопасной атмосфере", - сказано в заявлении.

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Вчера, 1 апреля, ОБСЕ представила выводы, согласно которым первый тур выборов президента Украины был конкурентным и свободным, а процедуры - прозрачными. Евросоюз выразил надежду на свободный, справедливый и прозрачный второй тур.

Согласно окончательным результатам национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 30,6%, Порошенко - 17,8%. Третье место - Юлия Тимошенко (14,2%). Четвертое - Юрий Бойко (9,7%). Пятое - Анатолий Гриценко (7,1%).