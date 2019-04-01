ОБСЕ признала выборы в Украине свободными и конкурентными

Илка Канерва (фото - EPA)

Первый тур выборов президента Украины, который состоялся вчера, 31 марта, был конкурентным, процедуры - прозрачными, а волеизъявление граждан - свободным. Об этом заявили в Миссии наблюдателей ПА ОБСЕ на пресс-конференции по итогам первого тура.

Почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва обратил внимание на то, что для граждан была обеспечена возможность голосовать за того кандидата, которому они отдают предпочтение, а в их соревновании не было преград. "Безусловно, все будет определяться во втором туре", - отметил он.

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"Можно говорить, что в целом выборы проходили как свободные. Нам очень важно, что все ресурсы, которые выделялись на выборы, были использованы надлежащим образом и не было злоупотреблений", - сказал Канерва.

Он считает, что эти выборы вдохновят украинцев "продолжить демократическое развитие в мире" и "с европейскими ценностями".

По словам Канерва, были незначительные нарушения, но в целом на исход не повлияют. Законности выборов, подчеркнул представитель ОБСЕ, способствовало и большое количество международных наблюдателей - 2300 человек.

Кандидаты Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов, свидетельствуют результаты обработки ЦИК 70,61% протоколов.

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