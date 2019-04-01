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01.04.2019, 21:42

Евросоюз дал свою оценку первому туру выборов в Украине

Евросоюз дал свою оценку первому туру выборов в Украине - Фото
Фото: ЕРА

Отсутствие дебатов между участниками выборов в ЕС назвали одним из недостатков кампании

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Евросоюз признал первый тур президентских выборов в Украине демократичным и выразил надежду на свободный, справедливый и прозрачный второй тур. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕС.

В ЕС назвали первый тур выборов "конкурентным, избиратели имели широкий выбор и пришли на голосование в большом количестве".

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Вместе с тем миссия БДИПЧ/ОБСЕ отметила некоторые недостатки, такие как злоупотребление государственными ресурсами и подкуп избирателей. Также освещение кампании часто оказывалось предвзятым, а между участниками не было дебатов, отметили в ЕС.

"Европейский союз надеется на свободный, справедливый и прозрачный второй тур выборов 21 апреля, проведенный в соответствии с международными стандартами. Важно, чтобы все партии придерживались демократических принципов, уважали волю украинского народа и не вызывали ненужной напряженности", - говорится в сообщении.

В ЕС заявили, что остаются непоколебимыми в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее в Европарламенте заявили, что первый тур был конкурентным, при этом голосование проходило в сложном контексте - из-за ситуации в Крыму и в восточных регионах.

В штабе кандидата Владимира Зеленского ответили на предложение Петра Порошенко о дебатах, что не видят в этом смысла.

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Теги: выборы, евросоюз, дебаты
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