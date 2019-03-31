Дебаты перед вторым туром: у Зеленского не видят смысла

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского не видят смысла выходить на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко перед вторым туром. Об этом журналистам сообщил политтехнолог Дмитрий Разумков, передает корреспондент LIGA.net.

"Вопрос в том, нужно ли это... Если это будет нужно народу - да, это возможно. Но такого запроса у общества нет", - сказал он.

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По словам Разумкова, в 2010 году таких запросов у общества не было, и в 2014 тоже. "Вы не задаете этот вопрос Тимошенко и Порошенко. Почему-то только Зеленскому", - добавил он.

Согласно результатам экзитпола по состоянию на 18:00, Зеленский набрал 30,4%, Порошенко - 17,8%. Третье место - Тимошенко (14,2%). Четвертое - Бойко (9,8%). Пятое - Гриценко (7,1%).

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