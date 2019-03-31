Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
31.03.2019, 20:44

Дебаты перед вторым туром: у Зеленского не видят смысла

Дебаты перед вторым туром: у Зеленского не видят смысла - Фото
Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

Такого запроса у общества нет, считают в штабе кандидата в президенты

Реклама
Реклама

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского не видят смысла выходить на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко перед вторым туром. Об этом журналистам сообщил политтехнолог Дмитрий Разумков, передает корреспондент LIGA.net.  

"Вопрос в том, нужно ли это... Если это будет нужно народу - да, это возможно. Но такого запроса у общества нет", - сказал он.

Реклама

По словам Разумкова, в 2010 году таких запросов у общества не было, и в 2014 тоже. "Вы не задаете этот вопрос Тимошенко и Порошенко. Почему-то только Зеленскому", - добавил он.

Согласно результатам экзитпола по состоянию на 18:00, Зеленский набрал 30,4%, Порошенко - 17,8%. Третье место - Тимошенко (14,2%). Четвертое - Бойко (9,8%). Пятое - Гриценко (7,1%).

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, выборы, дебаты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 