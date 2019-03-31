Экзитпол ТСН: Зеленский - 30,1% Порошенко - 18,5%

Согласно экзитполу программы ТСН телеканала 1+1, кандидат в президенты Владимир Зеленский в первом туре набирает 30,1% голосов, действующий президент Петр Порошенко – 18,5%.
Юлия Тимошенко, согласно опубликованным данным, набирает 14%, Юрий Бойко – 9,1%, Анатолий Гриценко – 7,6%.
Общенациональный экзитпол фонда Деминициативы, КМИС и Центра Разумкова показал следующую картину: Зеленский набрал 30,4%, Порошенко - 17,8%. Третье место - Тимошенко (14,2%). Четвертое - Бойко (9,8%). Пятое - Гриценко (7,1%).
Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE