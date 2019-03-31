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31.03.2019, 20:23

Экзитпол ТСН: Зеленский - 30,1% Порошенко - 18,5%

Экзитпол ТСН: Зеленский - 30,1% Порошенко - 18,5% - Фото
Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

Во второй тур, согласно экзитполу ТСН, выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко

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Согласно экзитполу программы ТСН телеканала 1+1, кандидат в президенты Владимир Зеленский в первом туре набирает 30,1% голосов, действующий президент Петр Порошенко – 18,5%.

Юлия Тимошенко, согласно опубликованным данным, набирает 14%, Юрий Бойко – 9,1%, Анатолий Гриценко – 7,6%.

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Общенациональный экзитпол фонда Деминициативы, КМИС и Центра Разумкова показал следующую картинуЗеленский набрал 30,4%, Порошенко - 17,8%. Третье место - Тимошенко (14,2%). Четвертое - Бойко (9,8%). Пятое - Гриценко (7,1%).

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, выборы
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