Европарламент: Выборы конкурентные, но всего 5 женщин-кандидатов

Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Первый тур выборов президента в Украине был конкурентным, при этом голосование проходило в сложном контексте - из-за ситуации в Крыму и в восточных регионах. Об этом сообщил глава делегации Европарламента по наблюдению за выборами Дариуш Росати, передает Европейская правда.



Росати отметил, что выборы были конкурентными, поскольку ни один кандидат не мог быть четко определен как вероятный победитель.

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"Выбор кандидатов был как минимум большим и разнообразным, представлял широкий спектр политических альтернатив, хотя из 39 кандидатов было только пять женщин", - сказал евродепутат.

Среди недостатков наблюдатели выделили: не был принят вовремя единый избирательный кодекс; случаи подкупа избирателей и нецелевого использования административного ресурса; вызывает сомнение нейтралитет ряда высокопоставленных.

Кроме того наблюдатели отметили несбалансированный и неравный доступ кандидатов к СМИ, предвзятое освещение определенных кандидато, отсутствие настоящей дискуссии между кандидатами не было.

Также говорится, что недостаточно хорошо было организовано для внутренних и внешних трудовых мигрантов.

Евродепутаты считают, что важную роль в кампании сыграла дезинформация, но точно оценить и количественно определить ее влияние на избирателей невозможно.

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По состоянию на 19:55 1 апреля Центральная избирательная комиссия обработала более 92% протоколов на выборах президента, которые состоялись в Украине 31 марта. По данным ЦИК, Владимир Зеленский получает 30,25%, Петр Порошенко - 15,95%, Юлия Тимошенко - 13,39%, Юрий Бойко - 11,53%, Анатолий Гриценко - 6,99%.

ЦИК должна объявить окончательные результаты выборов до 10 апреля. Второй тур состоится 21 апреля.