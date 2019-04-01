Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.04.2019, 19:57

Европарламент: Выборы конкурентные, но всего 5 женщин-кандидатов

Европарламент: Выборы конкурентные, но всего 5 женщин-кандидатов - Фото
Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Европарламенте отметили сложный контекст, в котором проходил первый тур выборов

Реклама
Реклама

Первый тур выборов президента в Украине был конкурентным, при этом голосование проходило в сложном контексте - из-за ситуации в Крыму и в восточных регионах. Об этом сообщил глава делегации Европарламента по наблюдению за выборами Дариуш Росати, передает Европейская правда.

Росати отметил, что выборы были конкурентными, поскольку ни один кандидат не мог быть четко определен как вероятный победитель.

Реклама

"Выбор кандидатов был как минимум большим и разнообразным, представлял широкий спектр политических альтернатив, хотя из 39 кандидатов было только пять женщин", - сказал евродепутат.

Среди недостатков наблюдатели выделили: не был принят вовремя единый избирательный кодекс; случаи подкупа избирателей и нецелевого использования административного ресурса; вызывает сомнение нейтралитет ряда высокопоставленных.

Кроме того наблюдатели отметили несбалансированный и неравный доступ кандидатов к СМИ, предвзятое освещение определенных кандидато, отсутствие настоящей дискуссии между кандидатами не было.

Также говорится, что недостаточно хорошо было организовано для внутренних и внешних трудовых мигрантов.

Евродепутаты считают, что важную роль в кампании сыграла дезинформация, но точно оценить и количественно определить ее влияние на избирателей невозможно.

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE

По состоянию на 19:55 1 апреля Центральная избирательная комиссия обработала более 92% протоколов на выборах президента, которые состоялись в Украине 31 марта. По данным ЦИК, Владимир Зеленский получает 30,25%, Петр Порошенко - 15,95%, Юлия Тимошенко - 13,39%, Юрий Бойко - 11,53%, Анатолий Гриценко - 6,99%.

ЦИК должна объявить окончательные результаты выборов до 10 апреля. Второй тур состоится 21 апреля.

Отправить:
Распечатать:
Теги: наблюдатели, выборы-2019, европарламент
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 