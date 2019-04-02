UA:Суспильне призвало приглашать кандидатов на дебаты в Facebook

Фото: facebook.com/PBCUkraine

UA:Суспильне призвало пользователей Facebook приглашать кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко к участию в дебатах.

В Facebook UA:Суспильне говорится, что телеканал готов к организации дебатов "без заготовленных удобных вопросов и ответов".

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"Распространяйте и пишите, почему Владимир Зеленский и Петр Порошенко должны прийти на дебаты. Пригласим кандидатов в эфир всем Фейсбуком!" – говорится в сообщении.

Ранее Порошенко назвал Зеленского креатурой олигарха и вызвал его на дебаты перед вторым туром выборов, который состоится 21 апреля. Зеленский заявил, что готов. После этого Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила их в свой эфир на дебаты.

После этого советник Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что не видит смысла в проведении дебатов победителя первого тура выборов с действующим главой государства Петром Порошенко.