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03.04.2019, 18:28

В ОБСЕ раскритиковали Луценко за поддержку одного из кандидатов

В ОБСЕ раскритиковали Луценко за поддержку одного из кандидатов - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кроме того, отметили в БДИПЧ ОБСЕ, несколько кандидатов стали фигурантами уголовных дел после того, как объявили о своем участии в выборах

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В ОБСЕ усомнились в независимости Генеральной прокуратуры Украины после того, как глава ведомства Юрий Луценко поддержал кандидатуру Петра Порошенко на выборах президента. Об этом говорится в докладе Бюро по демократическим институтам и правам человека БДИПЧ ОБСЕ.

"Прямое участие генерального прокурора в поддержке действующего президента, вопреки закону, вызывает беспокойство. По словам собеседников БДИПЧ ОБСЕ и согласно сообщениям СМИ, он появился у действующего президента на мероприятии в рамках избирательной кампании и сделал ряд заявлений, в том числе на своей личной странице в Facebook, которые вынуждают сомневается в независимости Генпрокуратуры", - сказано в отчете.

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Кроме того, отметили в БДИПЧ ОБСЕ, несколько кандидатов в президенты стали фигурантами уголовных производств после того, как они объявили о своей кандидатуре.

29 января Луценко посетил форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", на котором Порошенко заявил о своем участии в выборах.

В своем выступлении генпрокурор отметил, что ему запрещено агитировать за кандидата в президенты, но призвал проголосовать за того, кто сохранит государство и курс в Европу. "Дешевые колбаса и газ - это путь в очередную Сибирь", - сказал он.

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Теги: петр порошенко, выборы, обсе, юрий луценко
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