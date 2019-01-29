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29.01.2019, 18:55

Как Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форума

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Как Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форумаКак Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форумаКак Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форумаКак Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форумаКак Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форумаКак Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форумаКак Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форумаКак Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форумаКак Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форумаКак Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форумаКак Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форумаКак Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форумаКак Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форумаКак Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форумаКак Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форумаКак Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форумаКак Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форумаКак Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форумаКак Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форумаКак Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форумаКак Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форумаКак Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форумаКак Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форумаКак Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форумаКак Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форумаКак Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форумаКак Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форумаКак Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форумаКак Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форумаКак Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форума

Президент Украины Петр Порошенко собрался на второй срок самовыдвиженцем, его публично поддержали руководители Кабмина и Рады, мэры Киева и Днепра

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О намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах Петр Порошенко заявил сегодня на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", который состоялся в Международном выставочном центре в Киеве.

"Чувство глубокой ответственности перед страной вынудило меня принять решение еще раз выдвинуть свою кандидатуру на должность президента Украины", - сказал он, напомнив об угрозах пророссийского реванша и популизма.

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В этом решении Порошенко публично поддержали премьер-министр Владимир Гройсман, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, мэр Днепра Борис Филатов, из больницы в Австрии передал видеообращение мэр Киева Виталий Кличко, с краткой речью на сцену вышел писатель Лесь Подервянский. 

Генпрокурор Юрий Луценко в своем выступлении отметил, что ему запрещено агитировать за кандидата в президенты, но призвал проголосовать за того, кто сохранит государство и курс в Европу. "Дешевые колбаса и газ - это путь в очередную Сибирь", - добавил он.

На форуме присутствовали также члены правительства и народные депутаты.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Теги: петр порошенко, форум, выборы президента 2019, выдвижение, фоторепортаж
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