Как Порошенко объявил о походе на выборы: фоторепортаж с форума

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах Петр Порошенко заявил сегодня на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", который состоялся в Международном выставочном центре в Киеве.

"Чувство глубокой ответственности перед страной вынудило меня принять решение еще раз выдвинуть свою кандидатуру на должность президента Украины", - сказал он, напомнив об угрозах пророссийского реванша и популизма.

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В этом решении Порошенко публично поддержали премьер-министр Владимир Гройсман, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, мэр Днепра Борис Филатов, из больницы в Австрии передал видеообращение мэр Киева Виталий Кличко, с краткой речью на сцену вышел писатель Лесь Подервянский.

Генпрокурор Юрий Луценко в своем выступлении отметил, что ему запрещено агитировать за кандидата в президенты, но призвал проголосовать за того, кто сохранит государство и курс в Европу. "Дешевые колбаса и газ - это путь в очередную Сибирь", - добавил он.

На форуме присутствовали также члены правительства и народные депутаты.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net