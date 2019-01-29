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29.01.2019, 17:13

Подервянский поддержал одного из кандидатов: чтоб не пришел песец

Подервянский поддержал одного из кандидатов: чтоб не пришел песец - Фото
Лесь Подервянский (скриншот видео)

От нецензурных выражений писатель удержался, намекнув, что не хочет прихода к власти другого кандидата

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Художник и писатель Лесь Подервянский на предстоящих президентских выборах поддерживает кандидатуру Петра Порошенко. Об этом он заявил, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" в Киеве.

"Я коротко скажу. Есть такая северная лисичка с белым пушистым хвостиком, вспомнили? Она может появиться на наших просторах. Так вот, чтобы она не появилась, по крайней мере, чтобы у нее было меньше шансов, я сегодня здесь. Потому что у меня есть дочка Настя и внук Тимур. Хау. Я все сказал. Слава Украине!" - сказал Подервянский, спустился со сцены и обнялся с Порошенко.

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Уже с первых слов его выступление сопровождалось смехом в зале и аплодисментами.

Ранее сегодня президент Петр Порошенко заявил о решении идти на второй срок.

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Теги: петр порошенко, выборы президента 2019, выдвижение, лесь подервянский
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